Accidentare groaznica pentru unul dintre starurile cumparate de Milan in aceasta vara! Va lipsi 6 luni de pe gazon

Andrea Conti, fundasul dreapta transferat in aceasta vara de AC Milan de la Atalanta, s-a accidentat grav la genunchi si a suferit o ruptura a ligamentelor cruciate la genunchiul stang. El va suferi o interventie chirugicala sambata pentru reconstructia ligamentelor.

Conti a inceput ca titular acest sezon la Milan dupa transferul pentru 20 de milioane de euro. S-a accidentat la glezna in partida pe care nationala Italiei a avut-o cu Israel si a ratat urmatoarele 2 partide ale Milanului, pentru ca acum sa aiba parte de o accidentare extrem de grava.

Cei de la Inter Milano au uitat de rivalitate si i-au urat la randul lor o insanatosire rapida jucatorului.

Get well soon Andrea #Conti! Hope to see you back for the second #DerbyMilano in a great match.#FCIM