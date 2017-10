Neymar si-a aflat PEDEAPSA! Ce suspendare a primit starul PSG-ului dupa eliminarea cu Marseille

Neymar si-a aflat pedeapsa dupa eliminarea din meciul cu Olympique Marseille.

Starul PSG-ului a primit doua cartonase galbene intr-un interval de doar doua minute in derby-ul cu Marseille. Comisia de Disciplina a ligii franceze a decis astazi ca Neymar sa fie suspendat pentru un meci.



Astfel, Neymar va lipsi la meciul cu Nice din etapa a 11-a. PSG este lider in Franta, cu 26 de puncte, in timp ce Nice se afla pe pozitia a 14-a in Ligue 1, cu 10 puncte.