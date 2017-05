Situatie incredibila: Piturca, obligat sa tina cu Mititelu in procesul cu FRF, Sandu si Dragomir. Cati bani ia daca fostul patron castiga in instanta

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Victor Piturca, omul care a iscat scandalul monstru are a dus la dezafilierea Universitatii Craiova, formatie detinuta de Adrian Mititelu, se vede pus in situatia de a fi tocmai de partea omului cu care s-a certat.

Dezafilierea Universitatii Craiova in Comitetul Executiv al FRF, in 2012, a venit ca urmare a adresarii clubului oltean, detinut de Mititelu, unei instante civile, impotriva lui Piturca.

Acum, spune avocatul lui Adrian Mititelu, Mircea Moise, Piturca va incasa 7 milioane de euro daca Mititelu va castiga procesul cu FRF, Sandu si Dragomir.

Mircea Moise a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, despre ultimul termen de judecata al procesului si despre sentinta asteptata la finalul acestei luni.

"Noi speram sa vina verdictul pe 31 mai, sa nu se mai lungeasca asteptarea. Sunt de parere ca a trecut suficient timp si trebuie sa se transeze acest litigiu. Dar este de vazut si ce timp au domnii magistrati, pentru ca au si alte dosare. Speram sa vina o solutie. Ca ea va fi favorabila noua sau federatiei, asta e altceva, important e sa fie legala.

In functie de solutia data de completul de judecata, vom vedea daca vor fi condamnari. Pe legea veche, Dragomir si Sandu risca o pedeapsa de pana la 15 ani. Pe legea noua, pedeapsa poate fi chiar mai mare. Insa decizia este a magistratilor.

Exista probe privind premeditarea. Cei dati in judecata nu si-au recunoscut vinovatia, si-au facut apararea pe care au considerat-o ei. Dar decizia se va da pe baza probatoriului, nu pe ce au zis avocatii lor.

Eu am reprezentat societatea pana la intrarea in faliment. Si atentie, a intrat in faliment la cererea unor persoane aflate in raport cu Federatia. Va dau niste indicii: ii gasiti si pe la Targu Mures. Apoi, vedeti si cine e presedintele Comisiei de Creditori (n.r Victor Piturca). Ulterior s-a decis renuntarea la serviciile mele si angajarea unui alt avocat, care nu a intocmit nicio aparare, favorizandu-i pe inculpati.

Sunt probe care arata ca principala tinta a fost Adrian Mititelu, dorindu-se excluderea sa din fotbal.

Victor Piturca, daca nu gresesc, a sustinut ca nu avem dreptate. El fiind presedintele Comitetului Creditorilor, omul care conduce societatea.

El este omul care decide in societate, care poate demite lichidatorul, care poate face ce vrea. Asta pana cand incaseaza suma de 7 milioane de euro.

Astfel, Piturca trebuie sa ia 7 milioane din banii pe care FC Universitatea Craiova i-ar castiga de la Federatie.

Un raspuns clar vom avea insa la finele lunii", a spus Mircea Moise la Sport.ro