Cum iti poti cumpara TITLUL Ligii I cu banii pe o Dacie. Palmaresul Otelului a fost scos la licitatie

Palmaresul Otelului Galati, echipa ajunsa la faliment, a fost scos la licitatie. In vitrina formatiei galatene se afla un titlu al Romaniei, dar si o Supercupa.

Palmaresul Otelului a fost scos la licitatie pentru o suma aproape ridicola. Doar 8.000 de euro costa trofeele Ligii I si Supercupei Romaniei, din vitrina fostei campioane.

Anuntul a fost facut de fostul presedinte al clubului si primar al orasului Galati, Marius Stan.

"Ce s-a intamplat la Galati, ar fi bine sa nu se mai intample nicaieri. Acum exista o echipa in liga a treia, Metalosport, dar si una infiintata de suporteri. E o incercare pe care o apreciez, pentru ca vine din dragostea pentru Otleul. Nu va fi usor pentru ei, nu avem relatii, pentru ca eu am incercat sa stau depate.

Palmaresul va fi scos la licitatie, la o suma undeva in jurul a 8.000 euro, incluzand aici si cupele castigate.A As da orice pentru inca un titlu. Din hobby, din pasiunea vietii sa iti castigi si existenta, asta este formidabil. Bucuria asta este incomensurabila. As da 10 mandate la primarie pentru un nou campionat castigat", a spus Marius Stan, citat de Digisport.

Otelul a castigat Liga I si Supercupa Romaniei in anul 2011, evoluand in acelasi an in grupele UCL impotriva lui Manchester United, Benfica si Basel.