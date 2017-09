Au schimbat al 3-lea antrenor in 10 etape! Cazul HALUCINANT al unei foste echipe de Europa a Romaniei

Adrian Iencsi a inceput sezonul la Calarasi, apoi a semant cu Pandurii.

N-a rezistat nici aici mai mult de cateva jocuri. Marin Condescu l-a demis astazi, dupa infrangerea de pe teren propriu cu Olimpia Satu Mare, 0-1.



Distrusa de probleme financiare, Pandurii are un sezon mult sub asteptari. Dupa retrogradarea in liga a doua a schimbat deja 3 antrenori! Noul sezon a inceput sub comanda lui Stefan Nanu, a continuat cu Mihai Teja, apoi l-a adus pe Adrian Iencsi pe banca. Pandurii e pe 13 dupa 10 etape, cu 12 puncte, desi anuntase ca vrea sa promoveze.