Unii se fac avion, altii isi fac companie aeriana :) Vedeta din echipa lui Sumudica se lanseaza spectaculos in afaceri

Cel mai bine cotat jucator din lotul lui Marius Sumudica isi face companie aeriana.

Atacantul ghanez al echipei Kayserispor, Asamoah Gyan, urmeaza sa puna bazele unei companii aeriene.

El a primit licenta pentru a opera o companie ce va purta numele sau de scena, Baby Jet Airlines.

Anuntul a fost facut chiar de presedintele Ghanei, Nana Akufo-Addo, la African Airshow, eveniment desfasurat in aceasta saptamana la Kotoka International Airport din capitala Accra.

"Capitanul echipei noastre nationale, Asamoah Gyan, a obtinut o licenta de transport aerian si lucreaza intens pentru a infiinta o companie aeriana. Vreau sa-i incurajez pe ghanezii care traiesc in tara sau in strainatate sa investeasca in aceste sector aviatic care creste rapid”, a declarat seful statului.

In varsta de 31 de ani, Gyan a marcat un gol, joi, in victoria echipei antrenate de Marius Sumudica, scor 2-1, cu formatia din liga a patra Yesil Bursa, in turul al patrulea al Cupei Turciei.

Gyan a jucat la Udinese, Rennes si Sunderland, inainte de a ajunge la Al Ain Dubai. Apoi, in 2015, el a semnat un contract lucrativ in China, cu Shanghai SIPG, unde a avut un salariu de peste 220.000 de euro pe saptamana. Dupa ce a mai trecut, imprumutat, pe la Al Ahli Dubai, internationalul ghanez a ajuns, vara trecuta, in Turcia, la Kayserispor.