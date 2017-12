Faraonul Salah scrie istorie! A devenit primul egiptean care castiga premiul pentru cel mai bun jucator african al anului

Mohamed Salah a castigat premiul pentru cel mai bun jucator african din anul 2017.

Starul lui Liverpool i-a intrecut pe Aubameyang (Borussia Dortmund), Naby Keita (RB Leipzig), Sadio Mane (Liverpool) si pe Victor Moses (Chelsea) si a reusit sa castige pentru prima oara din istoria Egiptului acest premiul.

Mohamed Salah se afla intr-o forma excelenta la Liverpool. A reusit sa marcheze de 19 ori, punctand si in ultima etapa de campionat impotriva celor de la Everton, partida incheiata cu scorul de 1-1.

De asemenea, acesta a reusit sa califice nationala Egiptului la Campionatul Mondial dupa mai bine de 20 de ani.

Potrivit BBC Sport jucatorul in varsta de 25 de ani a declarat: "Sunt foarte fericit sa castig acest premiu, este un sentiment special pentru mine. Vreau sa-l castig si la anul. Le multumesc tuturor, colegilor mei, oamenilor cu care am lucrat. Sunt foarte fericit sa fiu aici. Am avut un start foarte bun cu echipa si sper sa o tin tot asa."



Lista castigatorilor acestui premiu de dupa 2000.

2000 - Patrick M'Boma - Camerun - Parma

2001 - El Hadji Diouf-Senegal- Lens

2002 - El Hadji Diouf -Senegal - Liverpool

2003 -Samuel Eto'o - Camerun- Mallorca

2004- Samuel Eto'o- Camerun- Barcelona

2005- Samuel Eto'o- Camerun- Barcelona

2006 - Didier Drogba- Coasta de Fildes- Chelsea

2007 - Frédéric Kanouté- Mali - Sevilla

2008- Togo Emmanuel Adebayor- Togo- Arsenal

2009 - Didier Drogba- Coasta de Fildes- Chelsea

2010 - Samuel Eto'o- Camerun - Inter

2011- Yaya Touré-Coasta de Fildes- Manchester City

2012- Yaya Touré- Coasta de Fildes- Manchester City

2013- Yaya Touré - Coasta de Fildes - Manchester City

2014- Yaya Touré - Coasta de Fildes- Manchester City

2015- Aubameyang - Gabon - Borussia Dortmund

2016 - Riyad Mahrez - Algeria - Leicester

2017 - Mohamed Salah - Egipt - Liverpool

الحمدلله❤️ A post shared by Mohamed Salah???? (@msalah22_) on Dec 11, 2017 at 10:40am PST