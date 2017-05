Decizia care ar schimba complet loviturile de la 11 metri: un nou sistem este testat la Mondialul U17

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Cunoscut ca ABBA, noul sistem este menit să împiedice echipa care execută a doua de la punctul cu var să fie dezavantajată din punct de vedere psihologic. Sistemul a fost analizat în acest an de International Football Association Board (IFAB), care administrează regulile fotbalului.

Noul sistem propus de IFAB consta tot in executarea a 5 lovituri de la 11 metri per echipa, insa intr-o alta ordine. Daca in prezent, echipele executa alternativ, in viitor ordinea ar putea fi echipa 1 - echipa 2 - echipa 2 - echipa 1.

"Exista ipoteza ca jucatorul care executa a doua lovitura de departajare din serie are parte de o mare presiune psihica. Cand echipa adversa a transformat primul penalty din serie, daca jucatorul ce executa al doilea penalty din serie rateaza, atunci exista riscul ca echipa lui sa piarda meciul, mai ales incepand cu a patra serie de lovituri de departajare", spun oficialii UEFA.

Sistemul ABBA va fi incercat pentru prima data la Campionatul European de fotbal feminin U17, care se disputa zilele acestea in Cehia.

Potrivit statisticilor, echipele care tranforma primul penalty dintr-o serie de lovituri de departajare au 60% sanse sa se impuna la final.