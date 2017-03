Cristiano, la un gol de TOP 3 cei mai buni marcatori europeni din istorie! Cum arata primele 10 locuri, cu Puskas, Muller si Ibra

Citeste si - Oficialii Barcelonei vorbesc IN PREMIERA despre una dintre cele mai tari tinte ale lui 2017. Ce spun despre Dybala

Cristiano Ronaldo s-a apropiat, in urma golurilor marcate in meciul cu Ungaria, de top 3 cei mai buni marcatori europeni din istorie. Dintre primii 6 fotbalisti, acesta este singurul in activitate.

In top 10 marcatori se mai afla Ibrahimovic, fostul campion mondial Villa, dar si cehul Jan Koller.

Cei mai buni marcatori europeni

1. Ferenc Puskas (Ungaria) - 84 de goluri intre 1945 si 1956

2. Sandor Kocsis (Ungaria) - 75 goluri intre 1948 si 1956

3. Miroslav Klose (Germania) - 71 goluri intre 2001 si 2014

4. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 70 goluri incepand cu 2003

5. Gerd Muller (Germania de Vest) - 68 goluri intre 1966 si 1974

5. Robbie Keane (Irlanda) - 68 goluri intre 1998 si 2016

7. Zlatan Ibrahimovic (Suedia) - 62 goluri intre 2001 si 2016

8. Imre Schlosser (Ungaria) - 59 goluri intre 1906 si 1927

8. David Villa (Spania) - 59 goluri intre 2005 si 2014

10. Jan Koller (Cehia) - 55 goluri intre 1999 si 2009