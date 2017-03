Oficialii Barcelonei vorbesc IN PREMIERA despre una dintre cele mai tari tinte ale lui 2017. Ce spun despre Dybala

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

In varsta de doar 23 de ani, argentinianul Paulo Dybala a explodat in ultimele sezoane. Lansat de Palermo in fotbalul european, La Joya, Giuvaierul, asa cum ii spun argentinienii, traverseaza o perioada perfecta in tricoul lui Juventus.

Devenit si om important pentru nationala tarii sale, tanarul atacant e acum o tinta si pentru granzii din Spania ori Anglia.

Chiar daca se afla sub contract pana in 2020 cu Juventus, acesta este numit tot mai des ca fiind urmatorul fotbalist care sa doboare recordul pentru suma de transfer.

Printre cluburile care si l-ar dori pe Dybala se afla Barcelona, Real Madrid, dar si City, Chelsea ori United.

Dintre acestea, Barcelona s-a exprimat prima. Secretarul general al clubului, Robert Fernandez, a vorbit pentru El Mundo Deportivo despre o potentiala mutare a argentinianului.

"Paulo Dybala este un fotbalist fantastic, dar nu pot spune mai multe. La Barcelona, urmarim constant bursa transferurilor si avem in vizor foarte multi jucatori. Este o obligatie a noastra sa fim mereu in garda si sa urmarim jucatorii care ne intereseaza.

Astfel, vom fi pregatiti pentru orice situatie", a spus Robert Fernandez.

Alaturi de Dybala, Barcelona ii monitorizeaza, potrivit presei spaniole, si pe Marco Verratti si Hector Bellerin.

"Jucatorii sunt sub contract cu cluburile lor, astfel ca e dificil sa vorbim concret despre acest subiect. Dar suntem deschisi catre aducerea de intariri. Avem intotdeauna in minte imbunatatirea lotului si al echipei, chiar daca acest lucru este dificil, avand in vedere ca avem unii dintre cei mai buni jucatori din lume", a mai spus Robert Fernandez.

Robert Fernandez s-a mai exprimat asupra unei posibile mutari a lui Verratti, spunand ca nu crede ca PSG il va vinde.

"In cazul acestui fel de jucatori, este intotdeauna vorba de bani. Dar este si vorba despre intentia clubului care detine jucatorul. Aceste cluburi sunt deja bogate si isi permit sa refuze oferte", a mai spus Robert Fernandez.