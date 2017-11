Vettel a castigat Marele Premiu al Braziliei, Hamilton a terminat al patrulea dupa ce a plecat de la boxe

Hamilton e deja campion mondial!

Pilotul german al echipei Ferrari, Sebastian Vettel, a castigat, duminica, Marele Premiu al Braziliei, a XIX-a etapa, penultima, a Campionatului Mondial de Formula 1, el fiind urmat de finlandezul Valtteri Bottas de la Mercedes si de al doilea pilot Ferrari, finlandezul Kimi Raikkonen.

Pe locul al patrulea a trecut linia de sosire britanicul Lewis Hamilton, deja campion mondial in 2017, inaintea olandezului Max Verstappen de la Red Bull - locul 5, si a australianului Daniel Ricciardo tot de la Red Bull - locul 6.

Pe locurile 7-10 s-au clasat in ordine brazilianul Felipe Massa de la Williams, aflat la ultima cursa "pe teren propriu", spaniolul Fernando Alonso de la McLaren-Honda, mexicanul Sergio Perez de la Force India si germanul Nico Hulkenberg de la Renault.

Vettel a fost al doilea la start, dupa Bottas si inaintea lui Raikkonen si Verstappen. Germanul l-a depasit in primul viraj pe rivalul de la Mercedes, apoi a condus in majoritatea timpului. A avut emotii cand Hamilton a ajuns lider, dupa ce britanicul a facut o cursa extraordinara de recuperare si dupa ce pilotii din frunte au intrat la standuri.

Plecat de la boxe din cauza unui accident suferit in calificari, Hamilton a profitat de mai multe accidente survenite in primul tur, care au "usurat" plutonul cu trei monoposturi si au adus safety car-ul pe pista, si de faptul ca Daniel Ricciardo, locul 14 pe grila din cauza unei penalizari, a avut si el probleme si a fost pe la standurile Red Bull.

Noul campion mondial era pe locul 14 cand s-a reluat cursa, in turul 6/71, apoi in turul 9 a ajuns in Top 10, in turul 21 in Top 5, iar la jumatatea cursei era lider. Faptul ca a schimbat pneurile dupa interventia safety car-ului in primul tur nu l-a ajutat sa mearga pana la capat, astfel ca a trecut pe la boxe inca o data, in turul 44.

Hamilton a iesit pe locul 5 si a mai recuperat o pozitie, terminand pe locul 4. El a pus in final o mare presiune pe Raikkonen, care a prins ultima treapta a podiumului. Scapat de amenintarea britanicului, Vettel nu a mai cedat prima pozitie. Remarcabil este faptul ca intre Vettel si Hamilton au fost mai putin de 5,5 secunde la final, desi britanicul a plecat de la boxe.

Vettel a obtinut al treilea succes la Interlagos, al patrulea in 2017 si al 47-lea in cariera.

Ultima etapa a sezonului Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi, va avea loc la 26 noiembrie.