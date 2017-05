Manchester United - Ajax, miercuri 21.45 in direct la ProTV | 10 lucruri despre finala Europa League: ce s-a intamplat in urma cu fix 22 de ani

10:14

10 lucruri despre finala:



1. Va fi prima data din 2002 cand o echipa olandeza joaca o finala europeana (Feyenoord); Manchester United este al 3-lea club englez care ajunge in finala dupa Chelsea (2013) si Liverpool (2016)



2. Manchester United si Ajax s-au intalnit de 4 ori in competitiile europene, fiecare avand cate 2 victorii.



3. Va fi a 3-a oara cand o echipa olandeza si una engleza se intalnesc intr-o finala europeana (Tottenham - Feyenoord in 1974 si Ipswich - AZ Alkmaar in 1981). In prima s-au impus olandezii, in cea de-a doua englezii



4. Finala se va juca la fix de 22 de ani de la ultimul trofeu european al lui Ajax, cea care o invingea in 1995 pe AC Milan. In acel meci au jucat tatal lui Justin Kluivert, Patrick, si tatal lui Daley Blind, Danny.



5. Ajax a castigat trofeul in 6 din ultimele 8 finale, in timp ce United a castigat 4 finale din 6, ultimele 2 fiind insa pierdute in fata Barcelonei.



6. Doar 2 din ultimele 16 finale de Cupa UEFA/Europa League s-au decis la penalty-uri - in 2007 cand Sevilla o invingea pe Espanyol si in 2014 cand tot Sevilla o invingea pe Benfica. 10 finale s-au decis in primele 90 de minute in timp ce alte 4 au ajuns in prelungiri.



7. In ultimele 2 finale de Europa League s-au marcat 9 goluri.



8. Marcus Rashford a fost implicat direct in ultimele 4 goluri ale lui Man United in competitie (2 goluri si 2 assist-uri), in timp ce Hakim Ziyech a reusit 4 assist-uri in ultimele 3 meciuri din Europa League.



9. Amin Younes (73) a inregistrat mai multe driblinguri in acest sezon decat urmatorii doi jucatori din clasament impreuna (Pal Pogba, 73; Bertrand Traore, 31)



10. Friends Arena din Stockholm va gazdui in premiera o finala de cupa europeana.