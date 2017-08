21:45 Viitorul - Salzburg. Vezi toate cele 21 de meciuri din Europa League de azi. Cu cine joaca Milan, Bilbao sau Ludogorets

17:11

Viitorul joaca astazi prima mansa a dublei pentru accederea in grupele Europa League, cu austriecii de la Salzburg. Pe langa echipa lui Hagi, mai putem urmari si fostele adversare ale echipelor romanesti.Oleksandria, echipa care a eliminat astra, joaca in deplasare la BATE Borisov, Plzen, echipa scoasa de Steaua joaca acasa cu Larnaca, AC Milan are o noua misiune usoara, dupa ce a eliminat CSU Craiova, cu macedonenii de la Shkendija, iar Bilbao are cel mai tare meci din acest play off, cu grecii de la Panathinaikos.Toate meciurile de azi