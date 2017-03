Record pentru cel mai batran fotbalist profesionist din lume: a devenit si cel mai varstnic marcator. Cati ani are

Japonezul Kazuyoshi Miura a devenit astazi cel mai varstnic marcator la nivel profesionist.

O legenda in fotbalul japonez, Kazuyoshi Miura a devenit cel mai varstnic marcator la varsta de 50 de ani si 14 zile. Acesta a punctat in meciul Yokohama 1-0 Thespa Kusatsu, in liga a doua japoneza.

Miura este cel mai varstnic jucator profesionist, dupa ce a batut recordul lui Stanley Matthews.

Atacantul este la cel de-al 32-lea sezon in fotbalul profesionist, iar de-a lungul carierei a jucat Santos, Palmeiras, Coritiba, Yomiuri/Verdi Kawasaki, Genoa, Dinamo Zagreb, Kyoto Purple Sanga, Vissel Kobe, Sydney FC si Yokohama FC.

Pentru nationala Japoniei, Miura a jucat intre 1990 si 2000, bifand 55 de goluri in 89 de aparitii.