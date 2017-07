"Lasa Barca, hai la PSG!" Dani Alves catre Neymar: "Fii curajos! Lumea asta apartine celor curajosi!"

Dani Alves, in prezent la PSG, ii transmite lui Neymar sa dea dovada de curaj si sa plece de pe Camp Nou, pentru ca va fi primit cu bratele deschise in capitala Frantei.

"Sper ca transferul lui se va concretiza. Este o decizie foarte importanta pentru el, dar oamenii trebuie sa ia astfel de decizii. Sper ca va veni, este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei si vreau mereu sa-mi am prietenii alaturi."

"Nu ma pot amesteca in decizia lui, dar noi l-am primi cu bratele deschise. Eu l-am ajutat mai demult, l-am ajutat sa vina la FC Barcelona. Nu am luat decizia in locul lui, dar i-am spus cu este la Barca si el a venit. Deciziile sunt pentru cei curajosi. Eu am mai mult curaj: am plecat de la Barca, am plecat de la Juve. El trebuie sa decida pentru a continua sa progreseze. Daca vrea sa ramana acolo, sa ramana, daca vrea sa vina, sa vina. Eu vreau doar sa fie fericit", a declarat Dani Alves.

Alves a adaugat ca vorbeste cu Neymar in fiecare zi, dar nu despre fotbal. "Incerc sa-l linistesc pentru ca stiu ca in aceste momente dificile, cand auzi atatea lucruri in jurul tau, o poti lua razna! Trebuie sa se gandeasca la el. Uneori trebuie sa fii egoist, cluburile nu se gandesc la tine daca nu dai rezultate. Sunt un exemplu clar. Ii spun un lucru clar: fii curajos. Lumea apartine celor curajosi", a subliniat Alves.