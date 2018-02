GOOOOOL STANCIU!!! Sparta Praga 2-0 Slovan Liberec | Ultimul loc din liga a 3-a engleza a egalat-o in minutul 93 pe Tottenham in Cupa Angliei | Meci dement la Sevilla! Betis 3-5 Real Madrid

19:09

GOOOOOOOL STANCIUUUUUU! Mijlocasul roman a marcat primul gol pentru Sparta Praga dupa doar 6 minute din primul meci oficial! Stanciu a inscris cu un sut de la marginea careului! VIDEO AICI



5' | GOOOOAAAALLL! ?? Nicolae Stanciu with his first official goal for Sparta!! Capitalizing off a poor defensive clearance, Stanciu hit a rocket to the bottom left corner on his first touch. Let's go!! (1-0)