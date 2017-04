Fostul patron al lui Asesoft Ploiesti, CAPTURAT la Belgrad noaptea trecuta! Cum l-a ajutat baschetul pe Sebastian Ghita

Omul de afaceri Sebastian Ghita a fost prins si retinut azi-noapte in Belgrad, anunta stirileprotv.ro. In momentul in care a fost gasit, Sebatian Ghita s-a legitimat cu documente false.

Ghita s-a adapostit in Serbia, acolo unde avea mai multe legaturi de afaceri si in lumea sportului. Ghita a fost patronului celor de la Asesoft Ploiesti, campioana a Romaniei la baschet masculin de 11 ori in 12 ani cat a fost finantata de Ghita. Clubul a disparut dupa ce Ghita si-a retras finantarea. Prin baschet, Ghita a cunoscut mai multe persoane din Serbia, iar echipa a legitimat mai multi antrenori si jucatori sarbi.

Sebastian Ghita a fost capturat inainte de miezul noptii, in jurul orei 11:50. Acesta era pe strada cu fratele sau cand politistii le-au cerut actele. Ghita a prezentat acte false si a pretins ca e sloven, dar vorbea engleza. De asemenea el a negat ca e Sebastian Ghita, disparut de 4 luni din Romania. Fostul deputat si-a lasat barba si se imbraca diferit, sunt surse apropiate anchetei.

Pentru aducerea acestuia in tara urmeaza o procedura laborioasa pentru ca Serbia nu este membra UE, mai scrie sursa citata.

