Pep vs. arbitrajele din Anglia: "Trebuie sa inteleg cum e fotbalul la voi, ca e diferit de restul lumii"

Manchester City si-a revenit dupa infrangerea suferita in fata lui Liverpool si a batut-o pe Burnley dupa un meci extrem de dificil. Formatia lui Pep Guardiola a jucat o buna parte a partidei in inferioritate numerica.

City s-a impus cu 2-1 in meciul cu Burnley, gratie golurilor marcate de Clichy si Kun Aguero. Pentru Burnley a marcat Ben Mee, dupa o faza la care cei de la Manchester au acuzat un fault la Claudio Bravo.

Nu doar presupusul fault la portar, la golul oaspetilor, l-a nemultumit pe Guardiola, dar si eliminarea destul de usoara a lui Fernandinho, care a avut insa un atac dezordonat la un adversar.

"Trebuie sa inteleg regulile aici, in Anglia, ca sunt diferite de restul lumii", a spus Guardiola la interviul de dupa meci.

Pep s-a aratat nemultumit de arbitraje si a spus ca se chinuie sa inteleaga cum trateaza centralii fazele.

Guardiola are si motive sa fie suparat: Fernandinho a fost eliminat in 3 din ultimele 6 meciuri pe care le-a disputat.

Reactia lui Guardiola dupa City 2-1 Burnley

Reporter: Ati castigat greu..

Pep Guardiola: Da, este adevarat!

R: Ati aratat un spirit bun in zece jucatori...

PG: Da, este adevarat! Am castigat impotriva multor circumstante. A fost un meci greu si sunt bucuros de rezultat.

R: Ce parere ai de cartonasul rosu acordat lui Fernandinho?

PG: Tu esti jurnalistul, nu eu.

R: Esti managerul, cred ca fanii ar dori sa stie...

PG (dand din cap in semn negativ): Intrebati-l pe arbitru, nu pe mine!

R: Esti ingrijorat ca ar putea fi o problema disciplinara, tinand cont ca este al treilea cartonas rosu incasat?

PG: Acceptam situatia, cum am facut-o si inainte. Cand echipa are mai multa posesie, avem jucator eliminat. Trebuie sa inteleg regulile, aici, in Anglia. Stiu ca voi sunteti specialisti, dar eu trebuie sa le inteleg.

R: Interpretarea (n.r. - fazelor de catre arbitri) este diferita in Anglia?

PG: Da, bineinteles! In toata lumea, daca jenezi portarul in careul mic e fault, aici nu este. Trebuie sa inteleg asta. E fault la Claudio Bravo! E fault in toata partea cealalta a lumii. Aici nu, dar trebuie sa inteleg asta.

R: Nu pareti fericit ca ati castigat...

PG: Mai mult decat crezi tu. Sunt mai fericit decat crezi tu. Sunt foarte fericit (n.r. - happy)! Happy New Year!

R: Este City in lupta pentru titlu?

PG: Ieri, nu, de ce ar fi azi?