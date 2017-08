(P) 10 lucruri pe care trebuie sa le stii despre Sporting Lisabona – Ce merita pariat la partida cu FCSB?!

Casele de pariuri online le dau ros-albastrilor in jur de 10% sanse de a se impune in mansa tur din play-off-ul Ligii Campionilor.

Intr-adevar, Sporting i-a adus in aceasta vara pe Jeremy Mathieu de la Barcelona, pe Fabio Coentrao de la Real Madrid si pe Seydou Doumbia de la AS Roma, insa este formatia lusitana chiar atat de buna incat FCSB sa nu aiba nici o sansa de a evita esecul marti seara pe stadionul Jose Avelade?

Cateva date despre Sporting Lisabona

Sporting a castigat de 18 ori titlul in Portugalia, 18 Cupe, 8 Supercupe si o Cupa a cupelor in 1964. Titratul club portughez s-a calificat in grupele Ligii Campionilor de doua ori in ultimii 3 ani. Sporting a fost prezenta in grupele cupelor Europene in ultimul deceniu, cu exceptia sezonului 2013/2014. Cel mai bun rezultat obtinut in aceasta perioada a fost atingerea semifinalelor Europa League in 2013.

195.90 de milioane de Euro este valoarea lotului actual al formatiei care a incheiat ultima editie de campionat pe ultimul loc al podiumului.

In aceasta vara, Jorge Jesus i-a adus la echipa pe mijlocasul de banda stanga Marcos Acuna de la Racing Club din Argentina, in schimbul sumei de 9.6 milioane de Euro, pe mijlocasul central Bruno Fernandes de la Sampdoria pentru 8.5 milioane de Euro, pe fundasul dreapta italian Cristiano Piccini de la Betis in schimbul a 3 milioane de Euro, pe Mattheus, un numar 10 adus din campionatul intern, de la Estoril, pentru 2 milioane de Euro si pe un tanar atacant columbian, Leonardo Ruiz, care a costat numai jumatate de milion. Andre Pinto de la Braga, Jeremy Mathieu de la Barcelona si portarul Romain Salin de la Guingamp au venit din postura de jucatori liberi de contract, in timp ce Seydou Doumbia, Fabio Coentrao, Rodrigo Battaglia si Stefan Ristovski au fost imprumutati pentru un sezon.

23.6 milioane de Euro a cheltuit Sporting pe transferuri in aceasta vara.

Dintre plecarile notabile ii numim pe fundasii centrali Ruben Semedo si Paulo Oliveira, plecati in Spania la Villarreal si Eibar, in schimbul sumelor de 14 respectiv 3.5 milioane de Euro.

10 lucruri interesante despre Sporting





· „Leii” este porecla celor care imbraca tricoul lui Sporting, datorita leului de pe emblema clubului.

· Jose Alvalade a fondat clubul (in 1906) al carui stadion ii poarta astazi numele.

· Are aproape 100.000 de suporteri inregistrati, 300 de fan cluburi si peste 3 milioane de fani in intreaga lume.

· Clubul are sportivi legitimati la peste 30 de sporturi, printre care se regasesc urmatoarele: Atletism, Box, Sah, E-Spors, Karting, Paintball, Hochei pe role, Pescuit sportiv, Triatlon, Taekwando, Inot, Gimnastica si Polo.

· Cristiano Ronaldo a fost introdus pe prima scena a fotbalului mondial in tricoul lui Sporting, in data de 7 octombrie 2002, pe vremea cand antrenorul lusitanilor era Ladislau Boloni.





· Sporting a castigat ultima data campionatul intern in sezonul 2001-2002, sub comanda aceluiasi tehnician roman, care in acel sezon a reusit dubla; din acea echipa facea parte si un alt roman: Marius Niculae, care a marcat 7 goluri in 16 partide in respectiva stagiune.

· Cea mai spectaculoasa victorie a lui Sporting pe teren propriu in cupele Europene a fost acel 7-0 obtinut in 24 octombrie 1990, in fata lui Poli Timisoara.

· Sporting a pierdut finala Cupei UEFA in 2005 pe teren propriu in fata lui CSKA Moscova, cu scorul de 1-3, dupa ce elevii lui Jose Peseiro (care a antrenat-o ulterior si pe Rapid in sezonul 2008-2009) deschisesera scorul in prima repriza si conduceau la pauza.

· Brazilianul naturalizat Liedson a fost cel mai bun marcator din istoria clubului, bifand 143 de reusite in 271 de partide jucate in tricoul leilor.

Antrenor pe cat de titrat, pe atat de controversat

Jorge Jesus este un antrenor uns cu toate alifiile: a castigat 10 titluri cu Benfica intre 2009 si 2015, perioada in care si-a condus echipa si de doua ori catre finala Europa League. Triplul campion al Portugaliei, care a transformat niste jucatori anonimi in nume mari in fotbalul mondial, cum ar fi David Luiz, Axel Witsel, Fabio Coentrao sau Ramires, a surprins pe toata lumea in aceasta vara cand a decis sa revina la Sporting Lisabona, echipa care l-a lansat in fotbal ca jucator in 1973.

Tehnicianul in varsta de 63 de ani avea un salariu de 4 milioane de Euro pe sezon la Benfica, insa zvonurile spun ca Benfica dorea sa-i micsoreze salariul. Jorge Jesus s-a simtit ofensat de aceasta intentie a oficialilor si a decis sa lase echipa pentru a semna cu marea rivala locala, Sporting. Antrenorul s-a ales cu un contract de 6 milioane de Euro pe sezon, valabil 3 ani. Cei de la Benfica nu au ramas insa cu bratele incrucisate si l-au actionat in instanta pe Jesus, pentru a recupera un prejudiciu de 7.5 milioane de Euro, datorita faptului ca antrenorul a incheiat unilateral acel contract.

Ce merita pariat la meciul Sporting vs. FCSB

Din cele 8 meciuri de pregatire disputate de lusitani in aceasta vara, numai 3 meciuri au fost castigate de baietii lui Jorge Jesus. Desi nu a rupt deloc gura targului in amicale, Sporting a castigat si primele doua partide din aceasta editie de campionat fara prea mari emotii. Desi a dominat ultima partida disputata vineri in fata celor de la Setubal, avand o posesie de 64%, Sporting a avut nevoie de un penalti in minutul 86 pentru a deschide scorul si a lua toate cele 3 puncte.

FCSB merge la Lisabona dupa ce a obtinut doua remize in campionat, ambele cu scorul de 1-1. Problema este ca Filipe Teixeira, probabil cel mai in forma stelist din acest start de sezon si Mihai Balasa, cel mai buna fundas central eligibil pentru acest meci s-au accidentat si nu vor putea juca cel putin in prima mansa.

Vestea buna pentru Nicolae Dica este ca William Carvalho, cel mai valoros jucator al lui Jorge Jesus, a lipsit in ultima partida de campionat pentru a plecat in Anglia, acolo unde se zvoneste ca a semnat o intelegere cu West Ham. Este posibil sa avem o partida mult mai stransa decat indica cotele!

