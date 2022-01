Cea mai bună voleibalistă din România vrea să joace pentru Turcia: "Vreau să stau departe! Nu aș mai veni"

Legitimată la Galatasaray Istanbul, Alexia a mărturisit că este dezamăgită de felul în care s-a comportat selecționerul naționalei României, dar și de managementul defectuos de la Federația Română de Volei, din ultimii ani.

Sportiva a obținut cetățenia turcă și și-ar dori să evolueze pentru naționala din țara în care joacă, dar deocamdată nu poate face acest lucru din cauză că a jucat pentru "tricolore".

"Chiar nu-mi mai face plăcere să vin la naționala României! Vreau să stau departe. Dacă ar fi strict după mine, nu aș mai veni. Dar poate exista pericolul unei suspendări, să mă cheme strânsă cu ușa, caz în care voi răspunde pozitiv, pentru că nu doresc să-mi periclitez cariera. Dar o voi face cu inima strânsă. Pe teren voi da însă totul pentru echipă. Repet însă, doar consrânsă de regulamente, pentru că eu îmi doresc să evoluez pentru naționala Turciei. Turcia devine, ușor, ușor, casa mea. În România mai revin doar pentru familie", a mărturisit Alexia Căruțașu, pentru playsport.ro.

Ce a mărturisit despre participarea la Europeanul din 2021 și despre Luciano Pedulla

"E un antrenor pe stil vechi. Nu mi-a plăcut deloc felul în care am lucrat. Ne-a dărâmat psihic și fizic, am ajuns la ora competiției complet decuplate de la turneu. Realmente distruse! Înjura tot timpul în italiană, era mereu numai cu ”Cazzo!” în gură, ne-am simțit toate foarte prost. Nouă ne cerea să vorbim numai în engleză, dar el comunica în italiană cu colegii din staff. Și-atunci cum îmi cer mie să discut doar în engleză? În fine, vreau să uit și să mă concentrez pe viitor

De exemplu, ne-a ținut patru luni în cantonament fără să putem să ne antrenăm nici măcar o dată în sala de competiție, ci în altă locație, la temperaturi de 40 de grade, cu trei ore dimineața și alte trei ore seara la pregătire. N-am înțeles de ce am mai luat organizarea turneului dacă n-am fost în stare să asigurăm naționalei condițiile firești. Am auzit că au fost repartizați foarte mulți bani, foarte mulți!, pentru European, dar nouă ne-au spus că Polivalenta e prea scumpă ca s-o închiriem. Fără comentarii!", a explicat Alexia Căruțașu, pentru sursa citată.

A debutat în Divizia A1 la doar 13 ani

Alexia a început voleiul la CSM București, unde a debutat în divizia A1 la doar 13 ani, fiind cea mai tânără debutantă din istoria voleiului feminin românesc.

Din 2018 joacă în Turcia. După VakifBank și Yeșilyurt (cu care a câștigat CEV Challenge Cup în acest an), ea a semnat în luna mai un contract cu Galatasaray.