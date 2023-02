Era vitezei ne-a condamnat la orbire! Cuprinși de frenezia senzaționalului ne împiedicăm în propria delăsare și goliți de sentimente ne frângem conștiința în goana după informații.

Rodica Buterez, ștafetă de la mama

Astăzi, însă, vreau să vă vorbesc despre frumos, despre talent. Să facem cunoștință cu Rodica Buterez (24 ani), căpitanul echipei naționale de volei feminin. A fost la un pas de handbal, însă a decis să-i calce pe urme mamei și a ales voleiul. Nelipsită de pe podium la junioare, „Rodax”, așa cum îi spun prietenii, a pășit pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și la senioare.

În 2022, la doar 23 de ani, a fost desemnată cea mai bună jucătoare de volei din România, după ce a încheiat sezonul pe locul doi cu CSM Târgoviște. Iată povestea ei:

Rodax: „Verile le petrec în cantonamentul naționalei!”

„Prima oară am pășit într-o sală de volei când aveam vreo 11 ani, la CSS5 București, cu domnul antrenor State Florin. Nu-mi era deloc străin acest sport, mama a practicat, iar mai apoi a fost <<arbitră>>, așadar urmăream destul de des în copilărie voleiul.

Mă plimbam după mama la meciurile ei prin săli și în sala de la Rapid m-am întâlnit cu respectivul antrenor (n.r. - State Florin) și dânsul mi-a zis să vin pe la el pe la sală să văd cum este.

Sora mea a practicat handbal și bineînțeles, ca orice soră mai mică voiam să fiu ca ea și am încercat și eu timp de trei zile și apoi am renunțat, pentru că nu-mi plăcea contactul, să fiu mereu împinsă, trasă (răde). Însă am rămas în continuare fan handbal.

La 14 ani am părăsit Bucureștiul și m-am dus la Târgu Mureș la echipa, acolo am urmat și liceul. La echipa din Târgu Mureș, CSU Medicina, am avut și debutul în prima ligă, la 16-17 ani.

La 13 ani a fost și prima convocare la națională, de atunci doar în cantonamentul echipei naționale îmi petrec verile. Am avut un singur an de pauză, când am avut o operație la genunchi, tot la vârsta de 13 ani. Am trecut ușor atunci peste accidentare. Am avut mereu încredere că voi reveni mai puternică.

La 18 ani a fost prima convocare la naționala mare (lotul de senioare) și în timpul acelui cantonament a venit și oferta celor de la CSM Târgoviște, echipa la care activez și în prezent”, a spus Rodica Buterez în exclusivitate pentru SPORT.RO.

Rodica Buterez și-a trecut în palmares un titlu în sezonul 2020/2021, iar un an mai târziu (sezonul 2021.2022) s-a clasat pe locul doi. În această ediție de campionat, CSM Târgoviște se află pe locul doi în clasament, după 17 etape, cu 39 de puncte, opt mai puține decât liderul Alba Blaj. Pe trei se află Dinamo, cu 37p.

foto: Rodica Buterez - Insta