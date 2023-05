Instructoare de golf în prezent, Paige Spiranac a fost numită una dintre cele mai sexy femei din lume. Tânăra a cucerit cu aparițiile sale extrem de sexy și ținutele care îi pun formele voluptoase în evidență, însă de-a lungul timpului a primit multe comentarii răutăcioase și a decis să le pună capăt într-un mod cât mai amuzant.

Paige Spiranac s-a filmat dansând la bară

Paige a postat pe contul său de YouTube un clip în care „abordează” problema menționată. „Oamenii se întreabă des dacă sunt stripperiță sau jucătoare de golf. Astăzi vom afla!”, este scris în începutul clipului.

Ulterior, Paige a început să vorbească, sub formă de „interviu” despre decizia sa, într-un mod satiric, pentru a răspunde astfel comentariilor de ură pe care le-a primit de-a lungul timpului din cauza aparițiilor sale sexy.

„A fost o călătorie lungă, am avut carieră în golful profesionist și m-am deschis sincer în fața tuturor, cred că e ultima dată când oamenii și-au amintit de mine plângând într-o conferință de presă pentru că jucam atât de slab. Încercam să îmi găsesc calea și să îmi dau seama care e drumul meu pentru că vedeam comentariile astea peste tot, încercam să joc golf, dar mă întrebau dacă joc golf sau sunt stripperiță.

Mi s-a aprins cumva un bec și mă gândeam: 'poate, poate asta este chemarea mea'. Cred că e un început de la zero, sunt încântată să ies din zona mea de confort. Nu sunt pregătită să fac asta, nu prea știu să dansez, nu am putere în partea de sus a corpului, vedem, dacă urmăritorii de peste tot cred că pot face asta, atunci o pot face.

Din moment ce e un start de la zero e cazul să am o nouă identitate, dar mereu caut să incorporez golful în tot ceea ce fac, așa că m-am gândit și am avut multe idei de nume, m-am inspirat din comentariile pe care le primesc zilnic, poate ceva legat de sâni, încercam să mă gândesc la ce mi s-ar potrivi și cred că am ajuns într-un punct bun. Sandy Mounds”, spune Paige în clip.

Clipul se încheie cu Paige înnecându-se cu fum și fiind huiduită după un moment nereușit, alături de mesajul: „Încă o dată Paige a suferit o mare dezamăgire când a realizat că nu era făcută pentru a fi stripperiță”.