Paige Spiranac a postat un videoclip pe rețelele social media care s-a viralizat rapid. Sportiva a prezis, printre altele, că Rafael Nadal va câștiga un turneu de mare șlem și că se va retrage în acest an! Postarea s-a viralizat rapid și a strâns nu mai puțin de 785.000 de vizualizări.

Ce a prezis fosta jucătoare de golf profesionist:

My 2023 sports predictions???? What do you think? pic.twitter.com/gkZoYEAEV7