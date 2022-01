„O să faceți foamea!” Moroșanu, avertisment pentru concurenții de la Survivor România

20 de kilograme a slăbit Moroșanu la Survivor. De duminică, la PRO TV, faimoșii și războinicii vor încerca să supraviețuiască în Republica Dominicană.

„Ei nici nu știu ce îi așteaptă acolo, ei sunt încântați, se duc, <<mamă, abia aștept să mă duc la Survivor>>. Nu e vorba de probele fizice, e vorba efectiv de locuit pe insula aia. Mai greu este cu mâncarea. Foame e pe bune. Păi uitați-vă la mine, am plecat cu 115 kg și am venit la 95 înapoi, am murit de foame acolo, psihic eram distrus, mi-era dor de familie”, a dezăluit Moroșanu pentru PRO TV.

Zmărăndescu e unul dintre concurenți și de sărbători s-a pregătit pentru Survivor.

„Dacă facem foamea pe acolo să am de unde. Nu am așa mult (se uită la burtă), dar am acolo, am băgat la „ghiozdan” puțin”, a spus Zmărăndescu.