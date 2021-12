Zmărăndescu se pregătește intens pentru Survivor: stă de dimineața până seara în sală! Obiectivul pentru anul viitor: „Încă un bebe!”

Din echipa Faimoșilor face parte și Cătălin Zmărăndescu, cel care se antrenează intens pentru show-ul care va începe în ianuarie la PRO TV. Campionul internațional la kickboxing a dezvăluit ce i-au transmis prieteni în momentul în care și-a anunțat participarea.

Reporter: - Te temi de un lucru anume?

Zmărăndescu: - Mă tem sp nu ies campion!

Reporter: - E cea mai frumoasă temere.

Zmărăndescu: - Da, bănuiesc că și ceilalți concurenți la același lucru se gândesc.

Reporter: - Ce au spus prietenii când le-ai spus că pleci la Survivor?

Zmărăndescu: - Că sunt nebun. Da, au zis: 'Băi, nu ești sănătos'. Corect, dacă eram sănătos stăteam acasă.

Campionul internațional la kickboxing nu știe ce îl așteaptă în Republica Dominicană, așa că nu s-a abținut de la nimic la masa de Crăciun.

"Daca facem foamea pe acolo să am de unde. Nu am așa mult, dar am acolo, am băgat la ghiozdan puțin”, a declarat acesta pentru PRO TV și www.sport.ro.

Zmărăndescu trebuie să se obișnuiască și cu vremea - va trece de la 0 la 30 de grade!

„Singura parte bună e că plec în vacanță. Deci, pentru mine va fi vacanță. La mine, Survivor este cu 2 copii mici, acolo o să fie parfum”, a adăugat luptătorul.

Întrebat care este cea mai mare dorință pentru anul viitor, Zmărăndescu a răspuns amuzat: „Sincer? Mai vreau un bebe. Știu că o să mă împuște nevastă-mea pentru treaba asta".