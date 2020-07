Warren Buffett a fost DEPASIT de un indian in clasamentul miliardarilor! Il cheama Mukesh AMBANI si chiar are o avere URIASA

Averea de 70 de miliarde de dolari a lui Warren Buffett nu a putut rezista asalturilor indianului.

Ajuns la 89 de ani, Warren Buffett ocupa pana nu de mult locul 7 in clasamentul celor mai bogati oameni din lume. Din pacate pentru filantropul american, averea sa a fost afectata puternic de pandemia de coronavirus si a scazut de la 70.1 miliarde de dolari la 69.1, iar de acest lucru a profitat singurul miliardar asiatic din topul 10 alcatuit de cei de la Forbes!

Mukesh Ambani s-a nascut in 1957 si este patronul companiei Reliance Industries, un conglomerat Indian care activeaza in domeniul telecomunicatiilor, dar si al prelucrarii de resurse naturale. Reliance Industries este un adevarat colos financiar in India, fiind chiar mai puternica decat Indian Oil Corporation, care apartine de guvern.

In compania detinuta de Mukesh Ambani au investit sume uriase si multi investitori straini, printre care companiile Facebook si Abu Dhabi Investment Autority. De altfel, legatura cu firma lui Mark Zuckerberg va merge cat de curand la urmatorul nivel, odata ce Reliance Industries o sa isi lanseze si propriul serviciu de cumparaturi online, denumit JioMart. Acesta va fi disponibil in peste 200 de orase si se doreste a fi integrat in aplicatia WhatsApp, detinuta tot de Facebook.

Tot Mukesh Ambani controleaza si o companie de telecomunicatii denumita Jio. Aceasta are in portofoliul sau din India peste 383 de milioane de abonati! Averea lui Ambani se ridica, in prezent, la 69.9 miliarde de dolari!

Odata cu avansarea sa in topul miliardarilor, Ambani i-a depasit, pe langa Warren Buffett, si pe Larry Page si Sergey Brin, co-fondatorii Google. In clasamentul in timp real, pe primul loc se afla Jeff Bezos, urmat de Bill Gates, Bernard Arnault si Mark Zuckerberg. Deasupra lui Ambani mai sunt Steve Ballmer si Larry Ellison.

In afara de Mukesh Ambani, doar francezul Bernard Arnault nu este american din top 10!