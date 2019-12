Top 10 Forbes | Cine este cel mai bine platit sportiv din ultimii 10 ani

Revista Forbes a publicat clasamentul celor mai bine platiti sportivi din ultimul deceniu.

Realizatorii topului au luat in calcul atat salariile, cat si sponsorizarile sau drepturile de imagine, iar cifrele sunt unele ametitoare.

Lider in acest clasament este pugilistul Floys Mayweather, care a incasat in ultimii 10 ani nu mai putin de 915 milioane de dolari. Aceste este urma de Cristiano Ronaldo, cu 800 milioane de dolari, in schimb ce Lionel Messi incheie podiumul, cu venituri de 750 de milioane de dolari.

In 2019, starul Barcelonei ocupa prima pozitie, incasand 127 de milioane de dolari, 35 de milioane fiind primite doar din contracte de sponsorizare. Portughezul Ronaldo si-a rotunjit conturile in acest an cu 109 milioane de dolari, iar Neymar a reusit sa stranga 105 milioane de dolari.

Top 10 in ultimii 10 ani:

1. Floyd Mayweather - 915 milioane de dolari

2. Cristiano Ronaldo - 800 milioane de dolari

3. Leo Messi - 750 milioane de dolari

4. LeBron James - 680 milioane de dolari

5. Roger Federer - 640 milioane de dolari

6. Tiger Woods - 615 milioane de dolari

7. Phil Mickelson - 480 milioane de dolari

8. Manny Pacquiao - 435 milioane de dolari

9. Kevin Durant - 425 milioane de dolari

10. Lewis Hamilton - 400 milioane de dolari