Wanda Nara, ce LOVITURA! Sotia lui Mauro Icardi, SEXY in PISCINA deasupra stadionului "San Siro". Imagini de MILIOANE

Partenera de viata si impresara atacantului de la PSG s-a pozat in locuinta sa de lux din Milano.

In varsta de 33 de ani, Wanda Nara continua sa faca senzatiile prin aparitiile sale, in special pe contul de Instagram. Intr-o perioada in care sotul Mauro Icardi e ocupat cu fotbalul la Paris, argentinianca s-a retras pentru scurt timp in Italia, mai precis la Milano, unde detine in continuare un apartament de vis.

Putem vedea acest din lucru din ultima sa postare online, Wanda relaxandu-se in bikini, intr-o piscina de unde se poate admira in toata splendoarea stadionul "San Siro", locul unde Mauro a evoluat timp de 6 sezoane (2013-2019). "Acasa e intotdeauna la fel...", e explicatia unei fotografii care va atrage cu siguranta milioane de admiratori.

In absenta varfului de la PSG, Wanda Nara ii are alaturi pe cei 5 copii ai sai, doua fetite al caror tata e Icardi si alti trei baieti pe care sud-americanca i-a facut cu un alt fotbalist de top, Maxi Lopez.