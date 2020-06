Ceva ce n-a vazut Parisul! Wanda Nara s-a mutat in 'Orasul iubirii' dupa ce Icardi s-a transferat la PSG

Wanda Nara si Mauro Icardi si-au cumparat o casa luxoasa in Paris.

Wanda Nara, impreuna cu cei cinci copii ai sai, Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella si Francesa, au decis sa se mute la Paris alaturi de sotul ei, Mauro Icardi.

Familia statea in Milano, pentru ca cei mici sa poata urma o scoala normala. "Am ajuns acasa, in Paris", a fost primul mesaj postat pe Instagram, impreuna cu o poza cu avionul privat al blondei.

Cateva ore mai tarziu, Wanda a postat o poza in care copiii ei se bucura de gradina casei. "Schimbarile sunt pentru cei curajosi. Sa luptam pentru visele noastre.", a mai scris bomba sexy a lui Icardi.