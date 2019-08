Wanda l-a lasat pe Icardi sa-si gaseasca singur echipa! Sedinta FOTO incendiara la Ibiza! Vezi imagini

Wanda Icardi a plecat la Ibiza in timp ce sotul ei isi cauta disperat echipa.

Mauro Icardi nu s-a antrenat cu Inter in aceasta vara, iar pana acum nu a reusit sa-si gaseasca echipa. Inter vrea 80 de milioane de euro in schimbul sau, iar dar echipa din Milano forteaza un schimb spectaculos cu Dybala. Si Napoli il vrea pe Icardi, insa De Laurentiis nu este dispus sa plateasca 80 de milioane pentru un transfer.

In acest timp, Wanda a plecat la Ibiza, acolo unde a realizat o sedinta foto in costum de baie. Wanda are 32 de ani si a facut 5 copii pana acum. Ea isi impresioneaza fanii de pe retelele de socializare cu formele ei.



