VIDEO | Sloane Stephens a aprins internetul! IMAGINI HOT cu adversara Simonei Halep din finala Roland Garros

Simona Halep - Sloane Stephens, finala Roland Garros 2018. Meciul este in direct la ProTV, sambata, ora 15:00.

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Sloane Stephens, in varsta de 25 de ani, s-a calificat in finala Roland Garros dupa ce a trecut in semifinale de Madison Keys, scor 6-4, 6-4.



Sloane Stephens a pozat in urma cu 4 luni pentru revista americana Sports Illustrated. A fost prima aparitie de acest gen a sportivei americane.

sursa foto: si.com