VIDEO S-a rupt podul sub ea! Secundele care i-au salvat viata unei jurnaliste

Furtuna tropicala Eta a lovit devastator in ultimele zile in Statele Unite, iar efectele sunt cu adevarat imprevizibile. Astfel, in spatiul online s-a viralizat un material video in care se poate vedea cum un pod din apropierea orasului Charlotte cedeaza pe o portiune de cativa metri.

I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I'm sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today's #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB