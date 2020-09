Drumul scurt de la fericire la tragedie! S-a POZAT cu iubita pe plaja si dupa 5 minute a MURIT inecat! Cei doi sarbatoreau LOGODNA

O intamplare dramatica s-a petrecut in Brazilia cu un tanar de 24 de ani care a decedat in cel mai frumos moment al vietii.

Joao Guilherme Torres Fadini e numele barbatului care s-a aventurat in apele barajului Itupararanga, alaturi de cativa prieteni, dar care nu s-a mai intors viu la mal. Culmea, tragedia s-a produs la numai 5 minute dupa ce acesta se fotografiase pentru ultima data in compania iubitei Larissa Campos (25 de ani), femeia cu care se logodise recent si care ar fi trebuit sa-i devina in scurt timp sotie.

In poza care face acum inconjurul lumii, se poate vedea cat de fericiti sunt cei doi pe plaja, cu putine clipe inainte ca viata sa-i desparta pentru totdeauna. "M-a sarutat si mi-a spus sa-l astept, ca merge sa inoate cu prietenii si se intoarce", a avut puterea sa declare Larissa. "S-au intors unul cate unul, dar nu erau toti. Mi-am dat seama ca el lipsea", a completat tanara brazilianca. Din pacate, dupa o ora si jumatate de cautari, trupul lui Joao a fost gasit de scafandri fara suflare.

