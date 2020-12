VIDEO S-a nascut a doua oara! Imaginea pe care un copil de 2 ani n-o va uita NICIODATA. Emotia e MAXIMA

O scena emotionanta s-a produs pe holurile unui spital din Statele Unite, protagonist fiind un baietel de numai 2 ani.

Nici nu mai conteaza cum micutul si-a pierdut partea inferioara a piciorului drept, fiind nevoit sa umble de-acum inainte cu o proteza speciala. Cu adevarat uimitoare e insa ideea parintilor copilului de a apela la unul dintre cei mai cunoscuti atleti paralimpici americani, Blake Leeper, detinator a mai multe medalii la Campionatele Mondiale si Jocurile Olimpice.

Astfel, intr-o imagine tulburatoare, se poate vedea cum baiatul incearca sa faca primii pasi cu proteza, in timp ce primeste incurajari chiar de la Blake. Sportivul de 31 de ani a incercat astfel sa induca in mintea celui mic faptul ca va ramane in continuare o persoana obisnuita, in ciuda dezavantajului de ordin fizic.

