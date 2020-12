VIDEO Jurnalista care a transmis CUTREMURUL in direct. N-a stiut INCOTRO sa fuga atunci cand s-a ZGUDUIT pamantul

Efectul puternic al seismului care a lovit Croatia se poate vedea din transmisiunea in direct a unei televiziuni din Zagreb.

Tancredi Palmeri, jurnalista sportiva a site-ului beIN, a postat pe retelele de socializare imaginile in care a fost surprinsa de cutremurul de 6,4 grade pe scara Richter exact in momentul in care se pregatea sa ia un interviu.

Se poate vedea cum interlocutoarea respectiva paraseste speriata cadrul de filmare, lucru pe care il face ulterior si ziarista, ambele avand reactia instantanee de a fugi intr-o directie neclara pentru a fi in siguranta. Transmisia televiziunii respective s-a mutat apoi in studio, unde prezentatoarea si-a data seama ca e un cutremur si incearca sa ramana calma pentru a nu induce si mai multa panica in randul privitorilor.

