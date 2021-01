VIDEO Cum adica e in VIATA? Clipa DRAMATICA in care iubitul ACTRITEI a primit marea veste. Toata lumea o stia MOARTA!

Anuntata moarte a actritei Tanya Roberts (65 de ani) pare sa fi fost o informatie falsa, preluata ca atare pe intreg globul.

Pare greu de crezut ca planeaza misterul asupra decesului uneia dintre cele mai indragite actrite, cunoscute in special prin rolul sau de Bond Girl din productia "A View to Kill" (1985), in care agentul 007 a fost interpretat de Roger Moore.

Mai mult decat atat, informatia conform careia Tanya Roberts e inca in viata a fost primita de partenerul de viata al americancei in timpul unei interventii televizate, in emisiunea "Inside Edition".

Lance O'Brien e numele barbatului care a fost pus sa-si exprime tristetea in legatura cu disparitia iubitei sale, moment in care a primit un telefon chiar de la spitalul unde fusese internata Tanya, ca urmare a unui lesin suferit pe neasteptate in Ajunul Craciunului. "Acum imi spuneti ca e in viata?", a fost auzit spunand Lance, dupa care a izbucnit in lacrimi. "M-au sunat de la terapie intensiva. Mi-au zis ca traieste", a completat el.