Clipe dramatice pentru Sylvester Stallone. "Mamma RAMBO" a murit la 98 de ani. Jackie a fost astroloaga, dansatoare si o SPORTIVA fanatica

Celebrul actor Sylvester Stallone (74 de ani) trece prin momente dificile dupa ce mama sa, Jackie, a decedat la o varsta inaintata.

Din cauze ramase inca necunoscute, Jackie Stallone a trecut in nefiinta in somn, la 98 de ani, lasand in spate o poveste de viata impresionanta. Probabil ca cea mai mare realizare a sa a fost succesul de care s-a bucurat in lumea cinematografiei fiul Sylvester, idolatrizat dupa rolurile memorabile din filmele Rocky si Rambo.

Totusi, Jackie a reusit la randul ei sa se bucure de popularitate, ea fiind de-a lungul timpului un nume respectat in mai multe domenii de activitate. Astfel, mama lui Sylvester Stallone a fost o faimoasa astroloaga si creatoarea rumpologiei, pseudo-stiinta care se ocupa cu citirea viitorului analizand pielea de pe fesele oamenilor. De asemenea, in tinerete a practicat la cote inalte dansul, fiind o acrobata extrem de respectata.

Pasiunea pentru sport a fost insa una care a urmarit-o pana in ultima clipa a vietii. In America si nu numai, Jackie Stallone a fost o deschizatoare de drumuri in ceea ce priveste exercitiile de fitness, in special in randul femeilor, deschizandu-si la un moment dat chiar propria sala de forta. Remarcabil e faptul ca Jackie n-a renuntat la sport nici macar in ultimele luni de viata, ea postand recent pe contul de Instagram fotografii din sala de sport, supranumindu-se "Mamma Rambo", in onoarea fiului Sylvester.