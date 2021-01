VIDEO Au descoperit GIGANTUL! Cel mai mare DINOZAUR din istorie se ascunde sub o stanca. Sapaturile sunt INTERMINABILE

Ramasitele unui sauropod gasite in 2012 in Argentina par sa apartina celui mai mare dinozaur descoperit vreodata.

Desi inca n-au stabilit cu certitudine, specialistii au semnale care vorbesc despre cel mai mare animal preistoric de acest tip, care a trait in urma cu 98 de milioane de ani. Greutatea estimata e de aproximativ 70 de tone, iar lungimea de aproape 40 de metri. Pana in prezent, "Patagotitan mayorum" era dinozaurul cunoscut drept cel mai impunator din istorie, insa fosilele din America de Sud s-ar putea sa-l depaseasca.

Dupa cum se poate vedea in imagini, lucrarile de scoatere la lumina a dinozaurului din Argentina sunt extrem de anevoioase, oasele sale fiind plasate intr-o zona stancoasa. De altfel, desi descoperirea initiala a fost facuta in 2012, operatiunile efective au inceput in 2015 si continua in prezent.

"Pana acum s-au gasit primele 24 de vertebre ale cozii, elementele centurii pelviene si centura pectorala", au explicat oamenii de stiinta care se ocupa de acest proiect.

