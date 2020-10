Scheletul unui dinozaur T-Rex a fost vandut cu o suma COLOSALA! Record ABSOLUT dupa ce a fost scos la licitatie: este una dintre cele mai complete fosile din lume

Un schelet al unui Tyrannosaurus Rex, cel mai mare dinozaur carnivor care a existat pe pamant, a fost vandut contra unei sume record.

Scheletul este denumit Stan, dupa Stan Sacrison, paleontologul care l-a descoperit in Dakota de Sud in anul 1987.

Fosila are o lungime de aproximativ 13 metri si o inaltime de 4 metri. Aceasta a fost scoasa la lictitatie in New York si a avut un pret de pornire de aproximativ 7 milioane de euro. Cu toate acestea, un cumparator a carui identitate nu a fost dezvaluita a facut o oferta colosala si a intrat in posesia unei dintre cele mai rare fosile din lume. Nu mai putin de 27 de milioane de euro a platit in schimbul lui Stan, care a devenit cea mai scumpa fosila de dinozaur vanduta vreodata.

Structura fosilei are o vechime de 67 de milioane de ani si este alcatuita din 188 de oase, iar oamenii de stiinta au ramas uimiti dupa ce au vazut doua vertebre fuzionate la gat. Acest lucru inseamna ca dinozaurul a supravietuit cumva de-a lungul vietii unei rupturi a gatului.

Dintii sau au o lungime de peste 11 centimetri si este pe locul 5 in topul celor mai complete fosile de T-Rex descoperite pana in prezent, cu peste 70% din structura sa intacta. Un total de 199 de oase alcatuiesc scheletul lui Stan.

"Craniul este probabil cel mai bine conservat, dar fiind ca a fost gasit ca element izolat, pregatit cu atentie si frumos reconstruit. Imi tin degetele incrucisate pentru ca aceasta fosila remarcabila sa ramana in domeniul public si cat mai multa lume sa se poata bucura de ea", a declarat Phil Manning, expert in dinozauri si profesor la Universitatea din Manchester, potrivit Daily Star.

