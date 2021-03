Viata bate filmul! S-a dus la Disneyland si n-a putut sa se dea in NIMIC din cauza ca era prea mare, apoi s-a pus pe slabit! E incredibil cum poate sa arate acum

Excursia pe care a asteptat-o toata viata s-a transformat intr-un cosmar!

Sharon Spruce (48 de ani) a slabit 50 de kilograme dupa drama pe care a trait-o la Disneyland, in 2018. Femeia din Cheshire cantarea aproape 130 de kilograme si n-a putut sa se bucure de niciuna dintre atractiile parcului. Acela a fost momentul cand si-a spus ca trebuie sa faca o schimbare majora in stilul sau de viata.

"Visasem toata viata la vacanta aia, dar greutatea mea nu mi-a permis sa fac mai nimic. Imi era cald, oboseam, ma durea totul, nici n-am incaput in niciun trenulet, in nimic! Cand am vazut intr-o poza cum arat, mi s-a facut rau. Mi-am promis ca o sa fac ceva", a spus Sharon.