Una dintre cele mai mari vedete ale filmelor pentru adulti din istorie a ajuns homeless! Traieste intr-o GROTA fara apa si curent electric! Transformarea incredibila prin care a trecut in doar cativa ani

Era cunoscuta in toata lumea, dar celebritatea n-a mai insemnat nimic dupa ce a iesit din industrie.

Jenni Lee era in urma cu doar cativa ani una dintre cele mai in voga actrite pentru adulti. Acum a ajuns sa traiasca intr-o grota, in Las Vegas, fara bani, fara electricitate, apa curenta sau incalzire.



Pe numele ei real Stephanie Sadorra, Jenni Leee nu vrea sa vorbeasca foarte mult despre circumstantele care au adus-o in situatia actuala. Femeia spune ca e fericita cu viata ei actuala.



"Nu e asa greu cum ati crede, toata lumea ma respecta", le-a povestit Jenni unor jurnalisti olandezi care au descoperit-o in subteranul din Las Vegas.

"Sunt fericita, am tot ce-mi trebuie", marturiseste femeia. Acum in varsta de 38 de ani, Jenni a intrat in lumea modei la 19 ani, iar la 21 era deja actrita porno. Ultima sa aparitie in productii pentru adulti a avut loc in 2016. Tanara a facut peste 100 de filme!

"Am devenit celebra. Poate chiar prea celebra. Probabil inca sunt intr-un top 100, undeva", spune actrita. "Eram foarte sexy", si-a amintit ea zambind.

Grota in care locuieste nu e doar departe de pretentiile unei vieti decente. Se inunda cand ploua, iar iarna, din cauza tevilor sub care se afla, aerul din interior devine imposibil de respirat.