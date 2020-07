Un fost fotbalist de top, martor la petrecerile SALBATICE ale lui Floyd Mayweather. "Erau FEMEI peste tot, ceva IREAL!"

Britanicul Kieron Dyer (41 de ani) a deconspirat atmosfera fierbinte de la show-urile private organizate de fostul mare boxer.

Intr-o perioada in care se vorbeste despre o posibila revenire in ring a lui Floyd Mayweather Jr., un fost international englez a adus detalii picante despre stilul de viata al americanului. Cu incasari colosale din sport, de ordinul sutelor de milioane de euro, lui Floyd i-a placut mereu sa-si expuna luxul, banii, ceasurile si masinile de lux completandu-se cu nenumaratele femei care au roit de-a lungul timpului in jurul sau.

Drept dovada stau declaratiile lui Kieron Dyer, un fost fotbalist exponential al echipei Newcastle, dar si al nationalei Angliei. Aflat in 2012 la Las Vegas, Dyer a intrat in anturajul lui Mayweather, care l-a invitat la o petrecere data dupa o lupta castigata. "Erau cam 200 de persoane in vila sa. Si-a pus centurile de campion mondial pe masa si abia il puteam vedea. Erau femei peste tot, ceva ireal", a afirmat Kieron Dyer.