Un clan interlop extrem de periculos, desfiintat! 38 de persoane arestate, 2 milioane de dolari confiscati

Acestia erau specializati in trafic de droguri.

Clanurile care conduc lumea interlopa din America de Sud au suferit o adevarata lovitura, dupa ce o retea de trafic de droguri a fost desfiintata de fortele de ordine.

Nu mai putin de 4 tari au declarat razboi cartelurilor de narcotraficanti. Columbia si Mexic conduc topul traficului de stupefiante, acestora alaturandu-se Guatemala si Ecuador, tari ce sunt folosite ca puncte de trecere spre SUA.

Nu mai putin de 38 de persoane au fost arestate, acestia fiind surprinsi cand incercau sa mute o tona de marijuana, avand de asemenea 2 milioane de dolari asupra lor, bani ce au fost confiscati.

Reteaua era condusa de Juan Lemus, din Guatemala, acesta mutandu-se in 2017 in Columbia pentru a supraveghea mai bine operatiunile.

Cum lucra gruparea interlopa. Acestia foloseau mai multe tari, producand drogurile in Columbia si Ecuador, folosind Insulele Galapagos pentru aprovizionarea avioanelor cu combustibil, Costa Rica pentru spalare de bani, in timp ce Guatemala era "pit stop" in drum spre Mexic si apoi spre USA.