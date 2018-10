Traficantul care a pus mana pe reteaua lui El Chapo! SUA a pus 10.000.000 $ pe capul lui si avertizeaza asupra pericolului

Statele Unite ale Americii oferta 10 milioane de euro pentru orice informatie care poate duce la arestarea liderului cartelului Jalisco - Noua Generatie, poreclit El Mencho.

Nemesio Oseguera Cervantes, poreclit El Mencho, in varsta de 52 de ani, este considerat a fi omul care conduce in prezent cea mai periculoasa retea de traficanti pe ruta Mexic - Statele Unite. El a preluat controlul traficului de droguri dupa arestarea lui Joaquin "El Chapo" Guzman, seful cartelului Sinaloa.

In acest moment, recompensa de 10 milioane de dolari pusa de americani pe capul lui El Mencho este una dintre cele mai mari promise in schimbul informatiilor care duc la capturarea unui infractor de pe lista "most wanted".

Pe langa recompensa promisa de SUA, si Mexicul a anuntat ca oferta 1.6 milioane dolari pentru capturarea lui Oseguera "El Mencho".

15 rechizitorii au fost deschise de Departamentul de Justitie al SUA impotriva traficantilor din cartelul Jalisco, acuzati ca au spalat sute de milioane de dolari obtinuti din traficul de stupefiante.

Cartelul Jalisco se afla pe lista celor cinci organizatii criminale transnationale caracterizate ca fiind "cele mai periculoase din lume".

Ruben Oseguera Gonzalez, poreclit Menchito", fiul lui El Mencho, a fost arestat in Mexic in 2015. De asemenea, sotia sa se afla in custodia autoritatilor mexicane.

Conform estimarilor guvernului mexican, cartelul Jalisco ar fi acumulat o avere de 50 de miliarde dolari, avand ramificatii inclusiv in Europa si Asia.

Intr-un atac cu lansatoare de grenade, traficantii au ucis 20 de soldati in 2015, in Mexic.