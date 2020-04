Terorist ISIS prins dupa ce se ascundea sub o masca purtata impotriva coronavirus! Era cautat din 2014

Un membru ISIS a fost prins in Spania in timp ce incerca sa isi ascunda fata.

Abdel Majed Abdel Bary, membru ISIS, a fost identificat in Spania dupa ce s-a strecurat acolo cu o barca.

Politia a gasit barbatul dupa un raid. Acestia l-au identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere, dupa ce au comparat forma urechilor cu alte fotografii ale teroristului.

Bary, in varsta de 26 de ani, a omorat mai mult de sase oameni in Siria si a profitat de situatia creata de coronavirus pentru a se ascunde in spatele unei masti pentru a nu fi recunoscut.

"Forma urechilor lui a fost cea care ne-a permis sa il identificam.", a declarat un politist spaniol pentru El Pais.

Bary va aparea miercuri in fata unui judecator, dupa ce in 2014 au aparut imagini cu el in Siria, in timp ce tine un cap decapitat in mana.

