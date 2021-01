Surpriza uriasa in lumea medicala. S-a aflat cat de eficient este vaccinul anti-Covid cu o singura doza

Compania Johnson & Johnson a facut un anunt extrem de important legat de vaccinul impotriva coronavirusului prevazut intr-o singura doza.

Gigantul farmaceutic de peste Ocean se pregateste de lansarea pe piata a unei noi variante de vaccin, diferenta majora fata de cele existente deja fiind eliminarea rapelului (a doua doza). Johnson & Johnson a precizat si care a fost eficienta testelor facute pe 44.000 de persoane.

Astfel, comparativ cu vaccinurile Pfizer si Moderna, disponibile deja in Romania, care au o eficacitate de aproape 95 la suta, serul Johnson & Johnson a avansat cifra de 66 la suta in prevenirea cazurilor moderate de infectie cu coronavirus. In schimb, procentul creste pana la 85 la suta pentru formele grave ale bolii si ajunge chiar pana la suta la suta in ceea ce priveste spitalizarile si decesele.

Ca o concluzie, persoanele care vor fi vaccinate cu varianta propusa de Johnson & Johnson s-ar putea infecta ulterior cu coronavirus, dar boala va fi una fara efecte daunatoare. Se mai precizeaza faptul ca procentul de 66 la suta scade chiar pana la 57 la suta in cazul tulpinii sud-africane.