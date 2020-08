Super-modelul Nina Agdal si-a scos "CHIFLELE" la bronzat. "Singure n-o sa se coaca niciodata!" A devenit vedeta in Sports Illustrated

Daneza de 28 de ani a stralucit cu un pictorial sexy facut pe plaja si postat pe Instagram.

Una dintre cele mai apreciate fotomodele ale momentului a cunoscut celebritatea o data cu aparitia in paginile revistei americane Sports Illustrated, mai exact in magazinul special din 2014 rezervat costumelor de baie. Ulterior, lumea a vorbit despre Nina Agdal si ca iubita a lui Leonardo Di Caprio, insa cei doi s-au despartit in 2017 dupa o relatie de aproape un an.

De calitatile fizice ale Ninei ne putem convinge cu totii accesand contul de Instagram al vedetei, iar ultimele fotografii sunt cu adevarat incendiare, surprinse undeva la malul marii. Mai mult, Nina Agdal si-a amuzat fanii cu explicatia atasata pozelor in care isi expune posteriorul bine definit. "Chiflele astea n-o sa se coaca niciodata singure", a scris daneza, o gluma gustata de numerosii sai admiratori.