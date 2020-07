Aparitie sexy in VESTUL SALBATIC! Supermodelul Sports Illustrated care a intrat in pielea unui COWBOY

Modelul american Hailey Clauson (25 de ani) a fost protagonista unor poze "fierbinti", la o iesire in natura.

Cu picioare interminabile si cu o silueta perfecta, Hailey e una dintre manechinele momentului peste Ocean, apogeul carierei atingandu-l in 2016, atunci cand a aparut in paginile magazinului Swimsuit al celebrei publicatii Sports Illustrated.

Cei care n-o cunosc inca pe Hailey Clauson o pot admira in toata splendoarea in ultimele fotografii postate de ea pe Instagram, cu ocazia unei plimbari in aer liber in compania unor apropiati. Cu adevarat impresionante sunt imaginile in care americanca a imbracat un costum de baie de culoare galbena, dintr-o singura piesa, care i-a scos in evidenta calitatile fizice de invidiat.

Pentru a da culoare tabloului californian, Hailey s-a incaltat intr-o pereche de ghete stil cowboy, aducand astfel aminte de scenele din Vestul Salbatic. "In natura, cu cei mai buni prieteni. Nu puteam cere mai mult de la o zi superba", a fost mesajul adresat de blonda numerosilor sai admiratori.