IMPRESIONATA de performanta lui! Starul de la Manchester United, FELICITAT de sotia SEXY dupa ce a reusit un meci de senzatie

Manchester United s-a impus cu 3-0, in fata lui Sheffield United.

Atacantul francez a fost omul meciului si a reusit sa inscrie de 3 ori pentru fosta campioana din Anglia.

A fost primul hat-trick marcat in Premier League de un jucator de la United dupa o pauza de 7 ani. Ultima data cand un jucator marcase 3 goluri, se intampla in 2013, cand Robin van Persie a inscris o tripla in poarta lui Aston Villa.

Uimitoare sotie a atacantului francez, Melanie, care este vazuta ocazional in tribune la meciurile lui Martial, trebuie sa fie mandra dupa ultima lui performanta.

In varsta de 28 de ani, ea este foarte cunoscuta pe Instagram, unde este urmarita de peste 2,8 milioane de urmatori. Adesea, isi incanta fanii acolo cu formele ei incredibile.

Frumoasa sotie a fotbalistului de la United a postat un mesaj pe Instagram, inainte de meciul impotriva lui Sheffield, alaturi de o poza cu tricoul francezului, semnat de Martial. Ea a scris in franceza "encore merci la famille" care se traduce "multumesc din nou familiei".