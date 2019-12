SOC TOTAL! Face furori pe Instagram, dar a ajuns la inchisoare. Motivul este INCREDIBIL

Monique Marina Agostino va ajunge la inchisoare dupa mai multe furturi comise.

Agostino a incins imaginatia barbatilor pe Instagram, dar va ajunge dupa gratii curand dupa faptele din ultimul an.

In varsta de 24 de ani, Agostino a jefuit patru magazine in doar patru ore si a transportat un cutit, fiind complice la o crima. Totul s-a intamplat in nordul orasului Sydney, in noiembrie anul trecut.

Ea a fost inchisa timp de 24 de luni si va face apel in ianuarie 2020.

Pe langa jafurile comise, Agostino a detinut droguri in masina, un cutit si a furat o jacheta in vloare de 90 de dolari australieni de la magazinul de imbracaminte Supre.